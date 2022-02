Milpitas發生兇殺案 失蹤女子屍體尋回疑犯被捕

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Milpitas一個流動房屋區發生兇殺案,一名失蹤女子的屍體在一名男鄰居的後院發現,疑兇被捕。

Milpitas警方表示,遇害女子54歲,警方週一(31日)接報,報案人稱她好幾天聯絡不到受害人,要求警方到受害人家中了解,當時無任何發現,警方隨即為她展開失蹤調查。

受害者的鄰居告訴警察,他們在週六(29日)早上聽到有尖叫聲,但是當時沒有向警察報案。

警方週二(1日),在受害人的家附近發現證據,相信受害人曾遭遇暴力罪案,警方於是拘捕34歲男人Micah James Dovlet,並在疑犯的家找到曾發生兇殺案的證物。

週三(2日)警方取得受害人位置的訊息,在週四在疑兇的家中後院,把受害者的屍體挖掘出來。

任何人士有這宗案件的線索,可撥打(408) 586-2400聯絡Mipitas警方,匿名舉報熱線是(408)586-2500。

