Milpitas發生兇殺案 失蹤女子屍體尋回疑犯被捕

February 4, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Milpitas一個流動房屋區發生兇殺案，一名失蹤女子的屍體在一名男鄰居的後院發現，疑兇被捕。

Milpitas警方表示，遇害女子54歲，警方週一（31日）接報，報案人稱她好幾天聯絡不到受害人，要求警方到受害人家中了解，當時無任何發現，警方隨即為她展開失蹤調查。

受害者的鄰居告訴警察，他們在週六（29日）早上聽到有尖叫聲，但是當時沒有向警察報案。

警方週二（1日），在受害人的家附近發現證據，相信受害人曾遭遇暴力罪案，警方於是拘捕34歲男人Micah James Dovlet，並在疑犯的家找到曾發生兇殺案的證物。

週三（2日）警方取得受害人位置的訊息，在週四在疑兇的家中後院，把受害者的屍體挖掘出來。

任何人士有這宗案件的線索，可撥打(408) 586-2400聯絡Mipitas警方，匿名舉報熱線是（408）586-2500。

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