聯邦醫療保險Medicare宣布將開始報銷某些家用COVID檢測費用。

聯邦醫療保險Medicare和醫療補助Medicaid服務中心週四表示,報銷居家COVID測試費用將於春季開始,在特定的藥房和零售店購買的居家測試盒都在承保範圍,特定藥房和零售店的清單會在報銷服務開始前公佈。

全國有3,600萬長者和殘障人士參加了傳統聯邦醫療保險計劃,大約有2,800萬人參加了Medicare Advantage計劃。

