國會眾議院通過《2022年美國競爭法》 主要針對中國

February 4, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(MGN)

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週五表決通過主要是針對中國的《2022年美國競爭法》，這項龐大的法案，是要令美國更具競爭力，以解決晶片短缺等供應鏈困擾，並要改革美國貿易法規，來抗衡中國不斷增加的影響力，法案也涉及香港、台灣及新疆問題。

眾議院週五以222票對210票，表決通過《2022年美國競爭法》。

法案特別是用來針對中國不遵守貿易規則而實施的一些抗衡措施，聯邦將動用數以百億元計款項，用來資助發展美國的製造業和科技研究領域。

這條美國競爭法的重點包括撥款520億元，用來支持本地的製造業和半導體研究，在疫情期間晶片嚴重短缺，導致出貨延誤和成本增加，業內人士指出，全球有12%的晶片在美國製造，比起90年代時的37%大幅下降，反映出美國越來越依賴外地入口的電腦晶片，其中80%晶片在亞洲生產。

競爭法也建議撥款450億元，加強紓緩供應鏈問題，但這個款額比參議院版本為少。

此外，眾議院這項法案也一切設立政府程序，篩查對中國等非友好國家的投資，此外還重新授權兩項關稅措施，包括普通優惠關稅制度（GSP），以及雜項關稅法（MTS），當中加強勞工與性別條款。

眾議院版本也加強對那些涉及傾銷等貿易違規行為的慣犯的罰則。

眾議院版本又稱為「中國法案」，因此在新疆、香港與台灣等問題上，加強對中國施壓，當中也包括為符合條件的港人提供難民身份，及呼籲為台灣駐美國機構「正名」。

在此之前在去年6月，參議院的版本《2021美國創新及競爭法》，得到19名共和黨籍參議員支持，而在參議院過關，下一步參眾兩院的協調委員會，就會商討出妥協版本。

對於眾議院週五表決通過競爭法，眾議長普洛西認為，法案可以令美國自給自足。

普洛西說：「這關乎美國獨立、自給自足，在晶片上我們可以更有效地製造，降低成本，自給自足，在供應鏈上我們毋需依賴其他國家，降低成本。」

國會未能盡快通過拜登政府的《重建得更好》氣候及社會開支方案，以及沒有通過投票權利的立法，今次眾議院表決通過競爭法，無疑對拜登政府是勝利。

總統拜登就表示，《競爭法》將會為美國經濟的創新引擎注入動力，以便在未來幾十年，更好地與中國及世界其他國家競爭。

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