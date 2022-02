國會眾議院通過《2022年美國競爭法》 主要針對中國

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週五表決通過主要是針對中國的《2022年美國競爭法》,這項龐大的法案,是要令美國更具競爭力,以解決晶片短缺等供應鏈困擾,並要改革美國貿易法規,來抗衡中國不斷增加的影響力,法案也涉及香港、台灣及新疆問題。

眾議院週五以222票對210票,表決通過《2022年美國競爭法》。

法案特別是用來針對中國不遵守貿易規則而實施的一些抗衡措施,聯邦將動用數以百億元計款項,用來資助發展美國的製造業和科技研究領域。

這條美國競爭法的重點包括撥款520億元,用來支持本地的製造業和半導體研究,在疫情期間晶片嚴重短缺,導致出貨延誤和成本增加,業內人士指出,全球有12%的晶片在美國製造,比起90年代時的37%大幅下降,反映出美國越來越依賴外地入口的電腦晶片,其中80%晶片在亞洲生產。

競爭法也建議撥款450億元,加強紓緩供應鏈問題,但這個款額比參議院版本為少。

此外,眾議院這項法案也一切設立政府程序,篩查對中國等非友好國家的投資,此外還重新授權兩項關稅措施,包括普通優惠關稅制度(GSP),以及雜項關稅法(MTS),當中加強勞工與性別條款。

眾議院版本也加強對那些涉及傾銷等貿易違規行為的慣犯的罰則。

眾議院版本又稱為「中國法案」,因此在新疆、香港與台灣等問題上,加強對中國施壓,當中也包括為符合條件的港人提供難民身份,及呼籲為台灣駐美國機構「正名」。

在此之前在去年6月,參議院的版本《2021美國創新及競爭法》,得到19名共和黨籍參議員支持,而在參議院過關,下一步參眾兩院的協調委員會,就會商討出妥協版本。

對於眾議院週五表決通過競爭法,眾議長普洛西認為,法案可以令美國自給自足。

普洛西說:「這關乎美國獨立、自給自足,在晶片上我們可以更有效地製造,降低成本,自給自足,在供應鏈上我們毋需依賴其他國家,降低成本。」

國會未能盡快通過拜登政府的《重建得更好》氣候及社會開支方案,以及沒有通過投票權利的立法,今次眾議院表決通過競爭法,無疑對拜登政府是勝利。

總統拜登就表示,《競爭法》將會為美國經濟的創新引擎注入動力,以便在未來幾十年,更好地與中國及世界其他國家競爭。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。