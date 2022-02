部份陳皮梅等乾果含鉛量超標 當局呼籲民眾勿食用

【KTSF】

加州司法部長Rob Bonta發出消費者警告,表示發現市面上有部份糖果以及乾果,包括陳皮梅,含鉛量超標,要求零售商立即下架,並呼籲消費者不要食用。

州司法部發布的含鉛超標商品名單,其中包括在舊金山(三藩市)灣區有售的陳皮化核應子、陳皮梅、陳皮無核應子,還有裕福堂旺財應子禮盒。

此外,在拉美裔社區出售的部分糖果也含鉛超標。

司法部表示,檢測結果顯示,這些產品中的鉛含量達到危險水平,兒童正在發育中,吸收過量的鉛會危害健康,當局呼籲消費者檢查家中的糖果,如果與司法部的名單吻合,應該立刻丟棄。

查詢詳情,請瀏覽:https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press-docs/Consumer%20Alert%20-%20Simplified.pdf

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。