舊金山農曆新年海報設計比賽公布得獎名單（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山社區青年中心CYC和安樂居On Lok PACE，連續第二年舉辦農曆新年海報設計比賽，週四公布得獎名單。

得獎者是十年級的黃隽穎，七年級的崔子延，五年級的陳心怡，一年級的黃智霖。

這次海報比賽的主題是「與長者共慶平安快樂的農曆新年」，在亞洲文化講究尊老敬老，孩子們被教導要尊重長者，並在他們長大後照顧父母長輩。

參賽者從幼兒園到高中的青少年，畫出他們的經驗和感受，了解他們對老年人的看法，有四個不同年級組別，每位獲勝者得到100美元的禮品卡和獎狀。

黃智霖的母親說：「因為小朋友接受中國年的氣氛比較少，趁這個比賽跟他講，怎樣跟老人家一起過新年，新年為什麼要發紅包。」

陳心怡說：「這次我畫火鍋，因為我在特別日子吃火鍋，我會在吃飯前或中間說吉祥話。」

就讀十年級的黃隽穎說：「因為我平時都會自己畫畫，可以把我的畫根據別的老人家看到，可以給人一種很安心的感覺，這個很不錯。」

主辦單位舊金山社區青年中心CYC及安樂居On Lok表示，很開心能夠再次舉辦新年繪畫比賽，尤其疫情已經兩年，新的一年很多人都希望有新的開始。

安樂居副總裁Nicole Torres說：「我們要分享一些農曆新年的比賽，來展現出在疫情下，我們設法保持聯繫。」

CYC 執行主任Sara Wan說：「因為疫情有很多家庭，不管是小孩或長者，都處於孤立的狀態，他們很想念家人，我們希望藉由這次的比賽，能夠帶回美好的回憶。」

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