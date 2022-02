舊金山農曆新年海報設計比賽公布得獎名單（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山社區青年中心CYC和安樂居On Lok PACE,連續第二年舉辦農曆新年海報設計比賽,週四公布得獎名單。

得獎者是十年級的黃隽穎,七年級的崔子延,五年級的陳心怡,一年級的黃智霖。

這次海報比賽的主題是「與長者共慶平安快樂的農曆新年」,在亞洲文化講究尊老敬老,孩子們被教導要尊重長者,並在他們長大後照顧父母長輩。

參賽者從幼兒園到高中的青少年,畫出他們的經驗和感受,了解他們對老年人的看法,有四個不同年級組別,每位獲勝者得到100美元的禮品卡和獎狀。

黃智霖的母親說:「因為小朋友接受中國年的氣氛比較少,趁這個比賽跟他講,怎樣跟老人家一起過新年,新年為什麼要發紅包。」

陳心怡說:「這次我畫火鍋,因為我在特別日子吃火鍋,我會在吃飯前或中間說吉祥話。」

就讀十年級的黃隽穎說:「因為我平時都會自己畫畫,可以把我的畫根據別的老人家看到,可以給人一種很安心的感覺,這個很不錯。」

主辦單位舊金山社區青年中心CYC及安樂居On Lok表示,很開心能夠再次舉辦新年繪畫比賽,尤其疫情已經兩年,新的一年很多人都希望有新的開始。

安樂居副總裁Nicole Torres說:「我們要分享一些農曆新年的比賽,來展現出在疫情下,我們設法保持聯繫。」

CYC 執行主任Sara Wan說:「因為疫情有很多家庭,不管是小孩或長者,都處於孤立的狀態,他們很想念家人,我們希望藉由這次的比賽,能夠帶回美好的回憶。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。