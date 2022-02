舊金山地檢官否認在警員家暴案中處理失當

【KTSF】

針對最近發生一名舊金山(三藩市)警員接報到現場調查一宗家暴案時,涉嫌使用過份暴力的事,舊金山警察局長指控舊金山地檢官博徹思的辦公室並沒有分享有關的調查證據,今次調查是幫助涉案警員洗脫罪名,警察局長揚言,日後在調查過份使用暴力的案件時,將不會配合調查,地檢官博徹週四反駁指有關指控不實。

博徹思表示,如果他的辦公室有人受到壓力,去做出不當行為,這個是不能接受,也必須追究施壓者的責任,他強調不能容忍將違例事件政治化,或容許警察工會指定誰去調查涉嫌使用過份暴力的警員。

消息透露,監督本案的法官並無發現有證據顯示,地檢官辦公室拒絕分享有關資料,博徹思表示,稍後會與警察局長Bill Scott會面。

