拜登往紐約市與官員會面 宣布新計劃打擊槍械暴力（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

鑑於美國大城市發生很多凶殺案和罪案,總統拜登週四前往紐約市,與各級政府官員會面,並宣布新計劃去打擊槍械暴力。

今次會議由紐約市長Eric Adams主持,他與拜登的警政理念相同,拜登強調不會停止撥款給警察。

拜登說:「Adams市長,你與我同意,答案不是遺棄街道,這不是答案,答案是彼此合作推行社區警政,建立信任,令人人更安全,答案不是停止撥款給警察。」

相反,拜登建議增加撥款給警察,特別是打擊槍械暴力發生,最近有兩名紐約警察中伏擊殉職,拜登讚揚開槍射擊槍手的警員。

除了槍械暴力問題之外,拜登也指示全美的地檢官,增加資源對抗暴力罪案,聯邦司法部也承諾,將會加強檢控所謂的鬼槍,鬼槍是經過改裝的非法槍枝,令人難以追查。

拜登說,使用鬼槍犯案,不僅州和地方檢控部門會追究,聯邦也會提出檢控,這點不會違反任何人的憲法第二修正案,賦予國民擁有槍枝的權利。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。