拜登往紐約市與官員會面 宣布新計劃打擊槍械暴力（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

鑑於美國大城市發生很多凶殺案和罪案，總統拜登週四前往紐約市，與各級政府官員會面，並宣布新計劃去打擊槍械暴力。

今次會議由紐約市長Eric Adams主持，他與拜登的警政理念相同，拜登強調不會停止撥款給警察。

拜登說：「Adams市長，你與我同意，答案不是遺棄街道，這不是答案，答案是彼此合作推行社區警政，建立信任，令人人更安全，答案不是停止撥款給警察。」

相反，拜登建議增加撥款給警察，特別是打擊槍械暴力發生，最近有兩名紐約警察中伏擊殉職，拜登讚揚開槍射擊槍手的警員。

除了槍械暴力問題之外，拜登也指示全美的地檢官，增加資源對抗暴力罪案，聯邦司法部也承諾，將會加強檢控所謂的鬼槍，鬼槍是經過改裝的非法槍枝，令人難以追查。

拜登說，使用鬼槍犯案，不僅州和地方檢控部門會追究，聯邦也會提出檢控，這點不會違反任何人的憲法第二修正案，賦予國民擁有槍枝的權利。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。