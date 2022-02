【KTSF】

一名舊金山(三藩市)淘金者隊的球迷,上週日下午前往洛杉磯SoFi球場觀賽期間,在開賽後半小時,在球場外面的停車場遭人毒打,他現時受重傷昏迷,暫時未有人被捕,警方正調查犯案的動機。

傷者是40歲的Daniel Luna,他在奧克蘭(屋崙)開設一間秘魯餐館,他上週日單獨前往洛杉磯SoFi球場觀看全國NFC錦標賽,警方說他的手錶、手機和錢包仍然在身上,顯示犯案動機不是為了打刼。

醫生表示,他的臉部和上半身遭人猛力毒打,導致他昏迷。

