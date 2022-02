【KTSF】

灣區持續兩天吹強風,強風導致樹木倒塌,灣區捷運(BART)服務受影響,數以千計的用戶停電。

灣區多處有樹木被強風吹倒在住宅區,在捷運路軌,早上11時50分左右,Daly City附近的捷運路軌上懷疑被折斷的樹枝擊中,造成捷運設備損壞,導致來往Mission 24街至Daly City路線一度中斷服務,在下午約1時恢復正常。

在北灣陣風風速高達60英里,該地區大部分地區每小時風速在30至35英里。

PG&E公司表示,超過2500戶用戶電力中斷,停電用戶主要集中在中半島地區。

強風警示會持續到週四,但氣象專家指風力週三晚逐漸減弱。

