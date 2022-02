【KTSF】

連鎖咖啡店Starbucks過去四個月加了兩次價,公司預期未來還會再加價。

這個咖啡連鎖店曾於去年10月加價,於今年1月再加價。

但Starbucks表示,加價並沒打沉顧客光顧的熱情,最近3個月,北美銷售額增加18%,而全球銷售額上升13%。

Starbucks希望這個趨勢會持續,並預期會在今年稍後時間再加價。

Starbucks加價是要應對通脹和加人工等成本壓力。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。