舊金山考慮徵收房屋空置稅（視頻）

【KTSF 尹晉豪報道】

舊金山（三藩市）估計有40,458套空置房屋和公寓住宅，分析師指，如果引入空置稅，對屋主處以罰款，空置房屋數目可能會減少。

舊金山的預算與立法分析師星期一發表有關市內空置房屋的報告，該報告由舊金山市參事潘正義（Dean Preston）委託，他想深入了解舊金山的空置住宅範圍，並探討其他城市徵收空置稅是否有助於緩解住宅短缺問題。

加拿大的溫哥華是徵收空置稅的城市之一，報告指，加拿大城市在2016年開徵空置稅後，整體住宅空置率從4.3%下降至3.1%，在2018年溫哥華有1,676個單位恢復入住，隨後在2019年，又增加了220個恢復入住單位。

溫哥華的空置稅在2019年產生了相當於2,130萬美元的收入，報告指，溫哥華將淨收益用於可負擔房屋計劃。

潘正義說，如果舊金山引入類似於溫哥華的空置稅，兩年內將有接近5,000套房屋從空置變為有人居住，而這個數量相等於舊金山每年新建房屋的90%。

他又指出，主要想法是研究這個問題，要加以量化，並獲得有關住宅空置問題的一些數據，，涉及的地區包括Haight Ashbury、Hayes Valley、日本城和西增區等。

首都華盛頓也有空置稅，對空置房產按照每100元評估價值實施5元罰款，對危樓就按照每100元評估價值實施10元罰款，報告指，首都這一稅項在2016年總共產生940萬元收入。

舊金山空置住宅從2015年33,300套左右，增加到2019年40,458套，增長幅度約20%，報告指這個增長速度超過了新建住宅的增長速度，空置率從2015年的8.5%，上升到2019年的10%，而同期住宅只是增長4.2%。

在截止到2019年的5年裡，城市空置房屋中增長最快部份是已售出，但未入住的房屋，報告指，之所以出現這類空置房屋，可能是因為業主在房屋仍在施工期間購買了新住宅，但也可能是由於業主買屋用作投資或等升值，他們並無意入住或出租。

報告指出，舊金山內最多空置房屋的街區是SoMa、市中心及Mission區，而這些街區也是近年來新住宅最集中的地方。

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