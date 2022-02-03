舊金山成加州第4個城市通過向華裔道歉決議案（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

鑑於「向華裔道歉」的決議案週二在舊金山（三藩市）市參議會獲得一致通過，主要發起人舊金山市參事楊馳馬、市參議會成員、華人社區領袖和亞太協會AAPI的成員，週三上午在華埠的美國華人歷史學會博物館舉行新聞發布會。

舊金山是繼Antioch、聖荷西和洛杉磯之後，第四個通過向華裔道歉法案的加州城市，在週三舉行的新聞發佈會上，市參事楊馳馬表示，即使許多不公平的行為在很久以前發生，但歧視行為今天顯然仍有發生，法案中的道歉和預算投資的承諾，不會抹殺已經發生的事，但仍然是必要的步驟，以應對華人社區正在經歷的持續暴力和歧視，他還承諾支持未來的亞太社區預算投資。

楊馳馬說：「這是承諾的開始，在我們所做的預算程序中，我和同僚在這裡聽到他們說將致力於並負責實際兌現這些投資。」

有份撰寫法案的華裔青少年，柏克萊加大學生Drew Min週三亦都有份發言，他首先感謝決議能夠一致通過，他認為針對亞裔的事件依然每日發生，他指法案的通過可以提高各界的關注，希望可以將更多資源分配給亞裔社區，他也指根本性的歧視依然存在。

Min說：「在決議中你會發現，有許多不同的暴行，是我們從未想過會發生在本市，但我們必須永記不忘，這樣我們才能繼續糾正錯誤，以確保不會犯同樣的錯誤，這不是一件值得羞愧的事情，這是一件可以接受的事情，承擔責任並繼續前進。」

另一方面，亞太協會共同主席溫靜婷就表示，亞裔和太平洋島居民佔舊金山人口的35%以上，但當中42%生活在貧困當中，所以必須投入更多的資源。

她又指，最近仇亞犯罪率上升，證實亞裔繼續被視為永久的外國人，而不是美國人。

溫靜婷說：「亞太協會要求我們繼續與城市領導層做有意義的討論，看看我們如何填補這些空白，並確保我們服務有需要者之能力不受影響。」

而預算和撥款委員會將在未來幾個月舉行預算聽證會，以確定對亞太社區的預算投資。

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