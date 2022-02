舊金山成加州第4個城市通過向華裔道歉決議案（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

鑑於「向華裔道歉」的決議案週二在舊金山(三藩市)市參議會獲得一致通過,主要發起人舊金山市參事楊馳馬、市參議會成員、華人社區領袖和亞太協會AAPI的成員,週三上午在華埠的美國華人歷史學會博物館舉行新聞發布會。

舊金山是繼Antioch、聖荷西和洛杉磯之後,第四個通過向華裔道歉法案的加州城市,在週三舉行的新聞發佈會上,市參事楊馳馬表示,即使許多不公平的行為在很久以前發生,但歧視行為今天顯然仍有發生,法案中的道歉和預算投資的承諾,不會抹殺已經發生的事,但仍然是必要的步驟,以應對華人社區正在經歷的持續暴力和歧視,他還承諾支持未來的亞太社區預算投資。

楊馳馬說:「這是承諾的開始,在我們所做的預算程序中,我和同僚在這裡聽到他們說將致力於並負責實際兌現這些投資。」

有份撰寫法案的華裔青少年,柏克萊加大學生Drew Min週三亦都有份發言,他首先感謝決議能夠一致通過,他認為針對亞裔的事件依然每日發生,他指法案的通過可以提高各界的關注,希望可以將更多資源分配給亞裔社區,他也指根本性的歧視依然存在。

Min說:「在決議中你會發現,有許多不同的暴行,是我們從未想過會發生在本市,但我們必須永記不忘,這樣我們才能繼續糾正錯誤,以確保不會犯同樣的錯誤,這不是一件值得羞愧的事情,這是一件可以接受的事情,承擔責任並繼續前進。」

另一方面,亞太協會共同主席溫靜婷就表示,亞裔和太平洋島居民佔舊金山人口的35%以上,但當中42%生活在貧困當中,所以必須投入更多的資源。

她又指,最近仇亞犯罪率上升,證實亞裔繼續被視為永久的外國人,而不是美國人。

溫靜婷說:「亞太協會要求我們繼續與城市領導層做有意義的討論,看看我們如何填補這些空白,並確保我們服務有需要者之能力不受影響。」

而預算和撥款委員會將在未來幾個月舉行預算聽證會,以確定對亞太社區的預算投資。

