【KTSF】

南灣聖荷西今年發生多宗導致行人死亡的交通意外,週三早上一輛垃圾回收車,在住宅區撞死一名女行人。

現場位於Fontanelle Court 400號地段,是個住宅區,警方早上將近8點收到車禍報告,經初步調查後發現,事發前一個女人在路中心拖著垃圾桶,當時一輛垃圾回收車在現場。

警方表示,女事主向著車頭方向步行,走到司機的盲點位置時,被回收車撞倒,當場死亡。

男司機留在現場協助警方調查,事件並不涉及酒精或藥物影響。

聖荷西踏入2022年,至今已經發生十宗致命車禍,導致11人死亡,其中8個人是行人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。