【有線新聞】

俄羅斯總統普京週五訪問北京,預料將與中國國家主席習近平會晤,並於晚上出席冬奧開幕式。

普京出訪前在新華社發文,預告將與習近平重點討論發展經貿合作及國際議題。

普京指,中俄在當今複雜的國際局勢中,發揮着重要的穩定作用,中俄亦努力加強聯合國在國際事務的核心協調作用,防止以《聯合國憲章》為核心的國際法律體系受侵蝕。

普京又提及即將揭幕的北京冬奧,指一些國家為一己私利,將體育問題政治化的企圖愈來愈明顯,違背了《奧林匹克憲章》精神及原則,對此感到遺憾。

