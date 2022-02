美軍擊斃伊斯蘭國領袖庫雷希

【有線新聞】

美國總統拜登證實,美軍在敘利亞的反恐行動,擊斃伊斯蘭國領袖庫雷希。

相信是庫雷希藏身的房屋,位於敘利亞西北部伊德利卜省,鄰近土耳其邊境。

美軍周四凌晨展開反恐行動,以直升機攻擊這幢房屋,期間美軍和槍手激烈駁火。

附近居民說槍聲和爆炸聲持續逾兩小時,小屋變成頹垣敗瓦。二樓部分建築倒塌,瓦礫散落四周,屋內一片混亂。

據報戰鬥造成至少13人死亡,包括6名兒童、4名婦女,在屋內發現玩具和衣物。

拜登公布行動詳情,指美國為了降低平民傷亡,無發動空襲,而是改用更高風險的襲擊行動。但庫雷希在落網前,自行引爆炸彈炸死自己和家人。

拜登表示:「當我軍將要擒獲這名恐怖分子時,他在絕望中採取的懦夫行為,無視屋內家人安危,選擇自爆身亡。今次行動顯示美軍打擊恐怖分子威脅的能力,無論他們藏身世界任何角落。」

庫雷希是在2019年,接替被美軍擊斃的伊斯蘭國創辦人巴格達迪,成為這個極端組織的領袖,一直保持低調。

但伊斯蘭國近日有捲土重來跡象,上月在敘利亞攻擊一個囚禁3000名伊斯蘭國成員的監獄,與獲美軍支持的庫族部隊作戰10日方被擊退。

今次是美軍自2019年擊斃巴格達迪之後,在當地最大規模的攻擊行動,美軍指巴格達迪當時也是自行引爆炸彈身亡。

