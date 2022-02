【KTSF】

一股強大的冬季風暴將席捲洛磯山脈至東北部新英格蘭地區帶來雨雪天氣,國家氣象局發出冬季風暴警示,超過一億人受影響。

氣象部門預測,風暴會為中西部帶來15至20吋降雪,但最大的威脅其實是冰,因為路面結冰的話,車輛容易失控,有官員呼籲駕駛人士遠離路面。

由於預期到本週末仍然會受到風暴的影響,多個州頒佈緊急狀態,去年經歷大停電的德州今年嚴陣以待,受風暴影響,全國有數以千計的航班要取消。

