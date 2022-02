【KTSF】

每年2月2日是一年一度的「土撥鼠日」,民眾都在屏息等待賓州土撥鼠的預測,今年是早春還是晚春呢?

週三賓州明星土撥鼠Phil從洞穴裡出來,看到了牠的影子,這意味著冬天還要持續六週。

「土撥鼠日」從1887年以來延續至今,如果土撥鼠看到自己的影子,那麼寒冷的冬天還將持續,如果沒看到,就意味著早春要來了。

有多準確呢?國家環境信息中心表示,在過去十年裡,牠的準確性只有40%,儘管如此,這一傳統活動還是吸引很多人線上觀看。

