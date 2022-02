【KTSF】

東灣Fremont一個購物廣場週三早上發生火災,所幸無人傷亡。

Fremont消防當局週三早上接報指,Mission Valley購物廣場發生小型火警,消防人員趕到現場後,發現廣場內一家地中海餐廳的屋頂冒出濃煙,隨後很快將火勢撲滅,沒有人員受傷,至於起火原因還在調查中。

