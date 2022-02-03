Facebook母公司Meta股價週四勁跌26%

February 3, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(Pexels)

【KTSF 張麗月報導】

Facebook母公司Meta股價週四勁跌超過4分之1，拖累華爾街股市週四也大跌，紐約期油就繼續升，每桶升上90元，是8年來首次。

Meta週三公布的2021第四季度業績令人失望，股價週四勁跌超過26%，是歷來最大的跌幅，一夜之間蒸發2300億，連累美股週四也反覆大跌，道瓊斯跌518點，跌幅接近1.5%，S&P500跌111點，跌幅超過2%，Nasdaq跌538點，跌幅3.7%。

Meta股票也遭最少4名華爾街分析師調降投資評級，當中包括JPMorgan的分析師。

自Facebook在2012年發行IPO以來，首次調低這社交媒體巨頭的投資評級，他指出Facebook正花費巨額，需要幾年時間過渡到元宇宙平台，前景是不穩定，因此廣告增長明顯放緩。

Meta提到正面對大約100億元的廣告收益損失，就是因為蘋果公司改變了iOS軟件有關私隱政策，令廣告商更難準確追蹤目標使用者，Meta也承認來自TikTok的競爭。

這名分析師又認為，Meta股價在未來幾個月可能會進一步受壓。

週四同樣大幅下跌的還有支付業巨頭Paypal，股價一度跌近26%，收市跌6%。

Paypal的第四季有980萬個新的活躍帳戶，未如預期，同時也必須清除450萬個為謀取獎勵而開設的虛假帳戶。

Paypal的目標是在2025年，達到全球超過7億個用戶。

另外在收市後公布業績的包括網購龍頭Amazon，第四季淨銷售上升9%，淨收入幾乎翻倍。

Amazon也提到，勞工短缺和通脹壓力，令營運成本增加，相信在疫情期間，將會持續到第一季。

Amazon又宣布，在美國的Prime會員費加價20元，至到139元，也是Prime服務推出以來第三次加價。

Amazon股價週四收市跌接近8%，但在盤後反彈勁升超過17%。

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