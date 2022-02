Facebook母公司Meta股價週四勁跌26%

【KTSF 張麗月報導】

Facebook母公司Meta股價週四勁跌超過4分之1,拖累華爾街股市週四也大跌,紐約期油就繼續升,每桶升上90元,是8年來首次。

Meta週三公布的2021第四季度業績令人失望,股價週四勁跌超過26%,是歷來最大的跌幅,一夜之間蒸發2300億,連累美股週四也反覆大跌,道瓊斯跌518點,跌幅接近1.5%,S&P500跌111點,跌幅超過2%,Nasdaq跌538點,跌幅3.7%。

Meta股票也遭最少4名華爾街分析師調降投資評級,當中包括JPMorgan的分析師。

自Facebook在2012年發行IPO以來,首次調低這社交媒體巨頭的投資評級,他指出Facebook正花費巨額,需要幾年時間過渡到元宇宙平台,前景是不穩定,因此廣告增長明顯放緩。

Meta提到正面對大約100億元的廣告收益損失,就是因為蘋果公司改變了iOS軟件有關私隱政策,令廣告商更難準確追蹤目標使用者,Meta也承認來自TikTok的競爭。

這名分析師又認為,Meta股價在未來幾個月可能會進一步受壓。

週四同樣大幅下跌的還有支付業巨頭Paypal,股價一度跌近26%,收市跌6%。

Paypal的第四季有980萬個新的活躍帳戶,未如預期,同時也必須清除450萬個為謀取獎勵而開設的虛假帳戶。

Paypal的目標是在2025年,達到全球超過7億個用戶。

另外在收市後公布業績的包括網購龍頭Amazon,第四季淨銷售上升9%,淨收入幾乎翻倍。

Amazon也提到,勞工短缺和通脹壓力,令營運成本增加,相信在疫情期間,將會持續到第一季。

Amazon又宣布,在美國的Prime會員費加價20元,至到139元,也是Prime服務推出以來第三次加價。

Amazon股價週四收市跌接近8%,但在盤後反彈勁升超過17%。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。