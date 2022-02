無披露與女下屬親密關係 CNN總裁請辭

【有線新聞】

美國有線新聞網絡(CNN)總裁朱克(Jeff Zucker)承認沒有披露與女下屬的親密關係,宣布辭職,即時離任。

帶領美國有線新聞網絡9年的總裁朱克,周三早上突然通知員工已經辭職。他稱在公司調查前主播、前紐約州州長科莫弟弟克里斯被解僱事件期間,問及他跟一位下屬的私人關係。他明白一開始就應該坦白披露,但他做不到,承認自己犯錯。

跟朱克有親密關係的,是現任行政副總裁兼首席市場總監戈勒斯特。女方稱近兩年跟朱克關係出現變化,對沒有在適時公開表示歉意,但她無意辭職。

兩人自1998年在全國廣播公司開始合作,均是失婚。有關二人關係的傳言流傳多時,戈勒斯特曾替科莫短暫工作,之後跟隨朱克於2013年加盟CNN。

入主初期CNN面對定位危機,朱克大幅革新節目,不時致電入錄影室指導,甚至透過耳機直接跟主播溝通。親力親為的作風和工作熱誠,贏得員工尊重。對於他毫無先兆即時離職,員工大為震驚。

母公司華納媒體,安排3名管理高層暫時主管CNN。朱克離職適逢集團發展的敏感時刻,華納媒體即將跟Discovery合併,準備3月底前推出串流媒體CNN+,跟Netflix、Disney+爭奪市場,朱克的事業原本有望更上一層樓。

56歲的朱克上世紀90年代加入電視圈,其後晉升為全國廣播公司娛樂台的王牌監製。2004年找來富商特朗普主持真人秀《飛黃騰達》,成為收視率最高的娛樂節目之一,特朗普亦因此廣為人知。

特朗普競逐總統期間,CNN以大量電視時間直播他的造勢集會,受到外界批評。不過後來兩人關係轉差,特朗普連番攻擊CNN作假新聞。CNN則稱是以求真手法,揭穿特朗普的謊話。

而在紐約州州長科莫爆出醜聞後,他弟弟、CNN任職主播的克里斯被指利用電視台資源協助科莫應付。朱克原本亦力挺克里斯,但最終決定即時解僱對方。

