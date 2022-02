【KTSF】

總統拜登重啟「癌症登月計劃」,謀求在未來25年將癌症死亡率大幅降低五成。

這項計劃原本在2016年奧巴馬政府期間,拜登做副總統時領導推行,當時聯邦撥款18億元,現時拜登重啟這項計劃,目標是在25年內,將癌症死亡率大幅降低起碼50%。

拜登將任命一名新的白宮統籌專員,負責推行這項計劃,同時也會成立一個跨部門工作小組來監督計劃的執行。

在美國每年有超過60萬人死於癌症,但在過去20幾年,由於有更好診斷與治療方法,又有疫苗,加上長期吸煙人數減半,令美國的癌症死亡率下降大約25%。

