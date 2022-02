【KTSF】

蓋立普的民意調查發現,只有38%的美國人表示對生活滿意,比新型肺炎爆發前減少十個百分點。

41%的受訪者說,他們對生活總括來講算滿意,例如在政府的運作和宗教信仰方面。

但只有35%的受訪者對經濟、教育、犯罪和墮胎等方面的政策感到滿意。

24%的受訪者說他們覺得不開心,這個記錄達到新高,表示開心的人就只有19%。

蓋立普這些數據和Marist College的民意調查符合,Marist College的民調發現,去年對生活感到樂觀的人數下降到49%,這個數字是自2009年開始有調查以來第一次低過50%。

