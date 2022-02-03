San Mateo縣府22年2月2日延長辦公時間為準新人證婚（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週三是2022年2月2日，2有好事成雙的意思，不少人選在當天結婚，San Mateo縣政府就延長辦公時間，為準新人證婚。

Sharleen Menases跟Anthony Guzman週三在San Mateo縣府大樓舉行民事婚禮，為空蕩的大廳增添了一絲的喜氣，為什麼選在今天結婚呢？

新娘Sharleen說：「2222是天使數字，222代表在對的地方時間跟，對的人在一起，還有很多含意，我們在這天結婚。」

兩人已經認識13年，交往11年，原本去年就要結婚，碰到新冠疫情一延再延，也因為疫情充滿許多不確定性，兩人選擇民事結婚儀式。

Sharleen說：「因為疫情，我們想趕快完成，而且也比較便宜，不想繳訂金因為未來充滿不確定性。」

兩人也表示，因為新冠疫情對婚姻也有不同的體悟。

Sharleen說：「更重要的是跟誰在一起，而不是一個盛大的婚禮。」

Anthony說：「跟你愛的人在一起，特別是這個時候，你不知道會發生什麼事，現在能做就做。」

公開的結婚證書是70元，不公開要多加10元，還要付17元的認證副本，標準的民事結婚儀式65元。

San Mateo縣府在2月14日情人節和2月22日這兩天，也會延長辦公時間，從早上8點到下午5點，同時提供準新人一束玫瑰花。

每個月都有黃道吉日，而週三2月2日2022年，就農曆來說，剛好也是適合結婚的好日子。

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