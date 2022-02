San Mateo縣府22年2月2日延長辦公時間為準新人證婚（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週三是2022年2月2日,2有好事成雙的意思,不少人選在當天結婚,San Mateo縣政府就延長辦公時間,為準新人證婚。

Sharleen Menases跟Anthony Guzman週三在San Mateo縣府大樓舉行民事婚禮,為空蕩的大廳增添了一絲的喜氣,為什麼選在今天結婚呢?

新娘Sharleen說:「2222是天使數字,222代表在對的地方時間跟,對的人在一起,還有很多含意,我們在這天結婚。」

兩人已經認識13年,交往11年,原本去年就要結婚,碰到新冠疫情一延再延,也因為疫情充滿許多不確定性,兩人選擇民事結婚儀式。

Sharleen說:「因為疫情,我們想趕快完成,而且也比較便宜,不想繳訂金因為未來充滿不確定性。」

兩人也表示,因為新冠疫情對婚姻也有不同的體悟。

Sharleen說:「更重要的是跟誰在一起,而不是一個盛大的婚禮。」

Anthony說:「跟你愛的人在一起,特別是這個時候,你不知道會發生什麼事,現在能做就做。」

公開的結婚證書是70元,不公開要多加10元,還要付17元的認證副本,標準的民事結婚儀式65元。

San Mateo縣府在2月14日情人節和2月22日這兩天,也會延長辦公時間,從早上8點到下午5點,同時提供準新人一束玫瑰花。

每個月都有黃道吉日,而週三2月2日2022年,就農曆來說,剛好也是適合結婚的好日子。

