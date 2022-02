【KTSF】

世界衛生組織表示,新變種Omicron BA.2,在很多國家正在迅速取代原始Omicron變種病毒株。

世衛總幹事譚德塞稱,自從10週前發現Omicron,至今已向世衛通報約9000萬宗確診。

Omicron BA.2已經在菲律賓、卡塔爾、印度和丹麥成為主流病毒株,而世衛早期的數據顯示,感染Omicron BA.2後,不會引起比原始Omicron變種更嚴重的症狀,至今它亦未為醫院造成更大影響。

接種疫苗有效預防住院和死亡,疫苗對於Omicron BA.2和原始病毒的保護力由兩針的13%,提升至三針的70%。

