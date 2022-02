明尼蘇達州學校附近發生槍擊案 一死一傷

【KTSF 關鍵報導】

在明尼蘇達州明尼阿波利斯市郊的一所學校,週二中午在學校門口附近發生槍擊案,兩名學生中槍,其中一人死亡。

Richfield市警長Jay Henthorne說:「位於Richfield市南Penn大道7450號的南方教育中心發生槍擊案,警員趕到現場,發現兩名學生中槍,倒在校外行人道上

當地警方透露,槍擊案造成一死一重傷,槍手逃逸。

南方教育中心的網頁說,該校大約有兩百名學生,學校提供特殊教育項目,和高中延展課程項目,該校也為幼兒園學前班的小朋友授課。

當地媒體指,去年9月,該校也曾發生學生在書包內藏槍的案件,當時沒有人員受傷。

校方向媒體表示,該校取消了學校入口的金屬探測器,近年來當地學區也取消了學校資源官的職位,取而代之的是學生安全教練,旨在與學生加強聯繫,並開展心理問題疏導工作。

