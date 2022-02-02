明尼蘇達州學校附近發生槍擊案 一死一傷

【KTSF 關鍵報導】

在明尼蘇達州明尼阿波利斯市郊的一所學校，週二中午在學校門口附近發生槍擊案，兩名學生中槍，其中一人死亡。

Richfield市警長Jay Henthorne說：「位於Richfield市南Penn大道7450號的南方教育中心發生槍擊案，警員趕到現場，發現兩名學生中槍，倒在校外行人道上

當地警方透露，槍擊案造成一死一重傷，槍手逃逸。

南方教育中心的網頁說，該校大約有兩百名學生，學校提供特殊教育項目，和高中延展課程項目，該校也為幼兒園學前班的小朋友授課。

當地媒體指，去年9月，該校也曾發生學生在書包內藏槍的案件，當時沒有人員受傷。

校方向媒體表示，該校取消了學校入口的金屬探測器，近年來當地學區也取消了學校資源官的職位，取而代之的是學生安全教練，旨在與學生加強聯繫，並開展心理問題疏導工作。

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