德州未來幾天將面臨冬季大風暴

February 2, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(MGN)

【KTSF 朱慧琪報導】

德州在未來幾日將會面臨冬季大風暴，德州州長Greg Abbott和電力公司均表示已經作好準備。

今次的風暴預計在洛磯山脈帶來暴雪，高速公路會結冰，將擾亂中西部的交通，德州的氣溫更會降至冰點以下。

Abbott說：「沒有人可以確保不會出現限電情況，但我們將會盡力維持全州的電力供應。」

德州部分地區居民面對北極冷鋒的威脅，很多居民擔心再次大規模停電，原因是在去年差不多時間發生的災難性風暴，摧毀了德州電網。

其中一間電力公司ONCOR就回應，已經對過千的供電設施進行空中和地面檢查，確保它們準備就緒，公司已識別出高負荷量地區，並完成設備升級或更換，以及員工已完成多次應急準備培訓課程。

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