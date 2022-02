德州未來幾天將面臨冬季大風暴

【KTSF 朱慧琪報導】

德州在未來幾日將會面臨冬季大風暴,德州州長Greg Abbott和電力公司均表示已經作好準備。

今次的風暴預計在洛磯山脈帶來暴雪,高速公路會結冰,將擾亂中西部的交通,德州的氣溫更會降至冰點以下。

Abbott說:「沒有人可以確保不會出現限電情況,但我們將會盡力維持全州的電力供應。」

德州部分地區居民面對北極冷鋒的威脅,很多居民擔心再次大規模停電,原因是在去年差不多時間發生的災難性風暴,摧毀了德州電網。

其中一間電力公司ONCOR就回應,已經對過千的供電設施進行空中和地面檢查,確保它們準備就緒,公司已識別出高負荷量地區,並完成設備升級或更換,以及員工已完成多次應急準備培訓課程。

