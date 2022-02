【KTSF】

無論什麼情況,遇到停車標誌都必須停車,Tesla因為沒有嚴格遵守這規例,而要召回5萬多部車。

Tesla的Beta自動駕駛系統中,針對停車標誌的編程是,只要周圍沒有車輛或行人,不需要完全停下便可通過,這與國家公路交通安全管理局的要求不符,於是當局發出召回通知,迫使Tesla遵守停車標誌法規。

Tesla回應稱,這將影響自動駕駛計劃中的5萬4千輛汽車,並對召回「recall」一詞表示不滿,因為問題很容易解決,可以通過遠程操作來更新軟件。

Tesla還表示,系統自2020年推出以來,計劃中的汽車沒有發生過任何事故。

