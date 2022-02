加州疫情緩和 舊金山有限度放寬室內口罩令

【KTSF 朱慧琪報導】

加州疫情緩和,加州公共衛生局週二公佈的數據顯示,7日平均每日有7萬4千宗新症,確診率13.8%,比上週二下降近6個百分點,在灣區,週二起多項防疫要求更改生效,包括在舊金山內的辦公室、健身中心及有固定群組人士內,有限度豁免戴口罩,在奧克蘭(屋崙)市內則需要出示疫苗接種證明,方可以進入部分室內公眾場所。

在舊金山,有健身人士表示早上來到時很驚訝,很多健身中心在週二已經更新他們的指引,只要出示已接種疫苗的證明,如果民眾已接種加強針,就可以在健身期間豁免戴口罩,如果合資格,即接種2劑基本疫苗5個月後,但未打加強針,就依然需要戴口罩。

健身中心會員Roman Decca說:「我一直遠離擠迫人群,在外面健身,現在加強針令我感到安全。」

這個是舊金山放寬限制的開始,放寬亦適用於舊金山的辦公室,和有固定群組人士內,不過口罩令仍然在很多公眾場所繼續維持,包括在零售店內。

另外,參加500人或以上的室內大型活動,例如看球賽等,就要出示疫苗接種證明或陰性檢測證明方可進入,而場內仍然需要佩戴口罩。

在奧克蘭市,12歲或以上人士需要出示疫苗接種證明,才能夠進內部分室內公眾場所,包括提供食物的場所或活動,例如餐廳、酒吧、俱樂部等,戲院、博物館、健身中心、長者護理中心、500人或以上的室內大型活動等,亦受此條例限制。

未能出示證明的人士可以入內,借用洗手間或自取外賣等,但要全程戴口罩。

