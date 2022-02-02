加州疫情緩和 舊金山有限度放寬室內口罩令

【KTSF 朱慧琪報導】

加州疫情緩和，加州公共衛生局週二公佈的數據顯示，7日平均每日有7萬4千宗新症，確診率13.8%，比上週二下降近6個百分點，在灣區，週二起多項防疫要求更改生效，包括在舊金山內的辦公室、健身中心及有固定群組人士內，有限度豁免戴口罩，在奧克蘭（屋崙）市內則需要出示疫苗接種證明，方可以進入部分室內公眾場所。

在舊金山，有健身人士表示早上來到時很驚訝，很多健身中心在週二已經更新他們的指引，只要出示已接種疫苗的證明，如果民眾已接種加強針，就可以在健身期間豁免戴口罩，如果合資格，即接種2劑基本疫苗5個月後，但未打加強針，就依然需要戴口罩。

健身中心會員Roman Decca說：「我一直遠離擠迫人群，在外面健身，現在加強針令我感到安全。」

這個是舊金山放寬限制的開始，放寬亦適用於舊金山的辦公室，和有固定群組人士內，不過口罩令仍然在很多公眾場所繼續維持，包括在零售店內。

另外，參加500人或以上的室內大型活動，例如看球賽等，就要出示疫苗接種證明或陰性檢測證明方可進入，而場內仍然需要佩戴口罩。

在奧克蘭市，12歲或以上人士需要出示疫苗接種證明，才能夠進內部分室內公眾場所，包括提供食物的場所或活動，例如餐廳、酒吧、俱樂部等，戲院、博物館、健身中心、長者護理中心、500人或以上的室內大型活動等，亦受此條例限制。

未能出示證明的人士可以入內，借用洗手間或自取外賣等，但要全程戴口罩。

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