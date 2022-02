舊金山市參議會通過決議 就過去歧視華人行為道歉（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市參議會在虎年大年初一,一致表決就美國過去對華人的歧視行為,而向華裔移民及其後代正式道歉。

舊金山是繼Antioch、聖荷西和洛杉磯之後,第四個這樣做的加州城市。

提出該決議的市參事楊馳馬(Matt Haney)歸功於三名學生,楊馳馬指有關決議是與舊金山聯合學區的學生合作撰寫,報導指在今年5月,灣區有三名華裔青少年,柏克萊加大學生Drew Min、Lowell高中生Dennis Casey Wu,和史丹福大學生George Tilton-Low,發起行動調查美國和灣區等在過去百幾年歷史中,曾推行過哪些歧視華人的政策,例如1882年的排華法,或1870年時市府,禁止華人參與政府工作等。

發起人Dennis Wu表示,最近因疫情引發對亞裔的仇恨罪案,有如歷史重演,因此認為必須採取行動,在週二會議迅速正式通過決議。

在決議中,市參議會承諾將來會教育公眾了解這一部份的歷史,並承諾對亞太島民社區的預算投資。

