【KTSF】

上個月23日清晨,在聖荷西有汽車撞死行人後,肇事司機不顧而去,警方現在呼籲民眾提供破案線索,這是聖荷西今年到目前為止第十起致命車禍,其中7名死者是行人。

聖荷西警局發言人Christian Camarillo說:「現在我們得找到行人和逃逸的司機,我們現在沒有任何線索可追查。」

警方透露,這起車禍發生在1月23日早上4點40分左右,地點是The Alameda街和Newhall街交叉路口,死者是37歲聖塔克拉拉縣居民,名叫Travis Daniel Repman。

有線索的民眾請致電聖荷西警局交通事故調查組,電話:(408) 277-4654。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。