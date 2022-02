【KTSF】

全國餐館協會表示,不相信餐飲業今年會恢復到疫情前的水平,不過也不會太差。

專家表示要感謝新興技術的發展和消費者用餐模式的變化,今年將是新常態的開始。

餐館協會預計2022年的銷售額,將達到8980億美元,超過2019年的8640億。

儘管看起來前景向好,但只有25%的餐館老闆認為,他們的餐館今年會有更好的利潤,目前面臨的諸多挑戰,包括招聘員工、留住員工、成本上升、供應鏈問題,和基礎消費群體縮窄。

