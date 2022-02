【KTSF】

為慶祝農曆新年以及支持華埠商家,由舊金山(三藩市)交通局經營的華埠花園角停車場,星期六開始直到月底,將提供每天兩小時免費停車。

市長布里德表示,華埠受疫情影響以及面對許多挑戰,而慶祝農曆新年是市內重要的經濟驅動力,市府為了幫助華埠經濟復甦,鼓勵更多人到華埠消費,將於星期六2月5日開始,在花園角停車場提供每天兩小時免費停車,頭兩個小時免費,直至2月28日為止。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。