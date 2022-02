Palo Alto發生槍擊案 匪徒涉嫌偷車期間開槍

【KTSF 關鍵報導】

上星期六晚午夜時分,Palo Alto市South Court 3600號路段發生槍擊案,匪徒是團伙作案,當時在偷車過程中,被當地居民阻攔後開槍,事件並未造成人員傷亡。

警方的調查指,30多歲的男事主當時在窗外看見一群人走在街上,用手電筒照射停泊的車輛,並企圖打開車門,男事主到屋外試圖制止,這時他發現其中一人正在他家門前車道上,打開他的汽車車門。

男事主徒步追逐匪徒,在匪徒正要登上一輛接應的車輛時,男事主聽到槍響,並見到面前地上的槍擊痕跡,男事主沒有見到槍械,匪徒逃去,男事主報警,警方在現場還發現了一枚點四零口徑手槍彈殼,另外South Court上還有兩輛汽車被人打開並搜索過。

匪徒駕駛的車輛為深色四門運動車型。

週日凌晨,警察接報稱在Palo Alto市Talisman Court 700號路段,同樣發生了團伙車輛盜竊案。

現在當地非牟利組織Mother Against Murders懸紅兩萬元捉拿涉案匪徒,Palo Alto警方的24小時報案電話是(650) 329-2413,匿名郵件請發送至paloalto@tipnow.org,或短訊電話留言至(650) 383-8984。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。