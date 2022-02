【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt附近一間水療按摩院,週二早上大約10點鐘發生槍擊案,造成一死一重傷危殆。

發生槍擊案的是位於奧克蘭Grand Avenue的Kume水療按摩院,兩名傷者送院急救,其中一人不治,另一人傷勢危殆。

警方相信,本案不可能是隨意的暴力行為,真正原因仍有待調查,事件也對公眾安全不構成威脅。

