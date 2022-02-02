美國物價持續飆升 原因何在

February 2, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
資料圖片 (KTSF)

【KTSF 李廷英報導】

物價持續飆升，消費者繼續感受到壓力，原因何在？以及消費者如何面對通脹呢？

現時百物騰貴，由肉類、海鮮、生果等似乎樣樣都加價，比起一年前，整體物價上漲了9%。

最近著名品牌Kraft Heinz就宣布，旗下的芝士、Oscar Mayer肉類、咖啡和Kool-AID等加價。

此外，General Mills、Campbell金寶菜湯和Procter & Gamble的洗衣粉也加價，業內人士相信，未來幾個月物價也會繼續飆漲，主要原因包括整個食物供應鏈正面對成本上漲，港口阻塞和勞工短缺等問題，至今仍未得到改善。

停泊在加州對開海岸的貨櫃輪數量在1月份打破紀錄，就算港口去年的卸貨量增加13%，但至今仍有過百艘貨櫃輪等候靠岸。

還有食物的原材料、包裝，以及運輸成本等也飆升。

SpartanNash行政總裁Tony Sarsam說：「現時在不同行業出現，異常的成本壓力導致最終結果，就是你們見到的通脹。」

再加上Omicron疫情，貨倉、加工廠和雜貨店等都出現人手短缺，美國豬肉生產量單在一個星期就下跌8%，因為有員工告病假或染疫要隔離，不能上班，由於短缺人手，分銷商被迫減少部份雜貨店的訂單20%至40%。

在疫情期間，民眾多了時間留在家中，無形中對雜貨的需求激增，通脹升至近40年來新高。

最新調查發現，有37%顧客表示，非常關注貨品短缺問題，有時貨架上空空蕩蕩。

拜登政府表示，正設法紓緩通脹問題，並且指責部份大型肉類加工商，趁著疫情抬高價格謀利。

專家預測，未來幾個月將有更多雜貨加價。

有網上博客就提供一些貼士，在煑食時如何可以慳多一點錢，她建議預先要留意減價貨品，加入店舖的顧客促銷計劃，用較便宜的食物材料，好似用米和豆來取代，以及使用貨源供應穩定的材料，好似急凍蔬菜等。

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