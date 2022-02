美國物價持續飆升 原因何在

【KTSF 李廷英報導】

物價持續飆升,消費者繼續感受到壓力,原因何在?以及消費者如何面對通脹呢?

現時百物騰貴,由肉類、海鮮、生果等似乎樣樣都加價,比起一年前,整體物價上漲了9%。

最近著名品牌Kraft Heinz就宣布,旗下的芝士、Oscar Mayer肉類、咖啡和Kool-AID等加價。

此外,General Mills、Campbell金寶菜湯和Procter & Gamble的洗衣粉也加價,業內人士相信,未來幾個月物價也會繼續飆漲,主要原因包括整個食物供應鏈正面對成本上漲,港口阻塞和勞工短缺等問題,至今仍未得到改善。

停泊在加州對開海岸的貨櫃輪數量在1月份打破紀錄,就算港口去年的卸貨量增加13%,但至今仍有過百艘貨櫃輪等候靠岸。

還有食物的原材料、包裝,以及運輸成本等也飆升。

SpartanNash行政總裁Tony Sarsam說:「現時在不同行業出現,異常的成本壓力導致最終結果,就是你們見到的通脹。」

再加上Omicron疫情,貨倉、加工廠和雜貨店等都出現人手短缺,美國豬肉生產量單在一個星期就下跌8%,因為有員工告病假或染疫要隔離,不能上班,由於短缺人手,分銷商被迫減少部份雜貨店的訂單20%至40%。

在疫情期間,民眾多了時間留在家中,無形中對雜貨的需求激增,通脹升至近40年來新高。

最新調查發現,有37%顧客表示,非常關注貨品短缺問題,有時貨架上空空蕩蕩。

拜登政府表示,正設法紓緩通脹問題,並且指責部份大型肉類加工商,趁著疫情抬高價格謀利。

專家預測,未來幾個月將有更多雜貨加價。

有網上博客就提供一些貼士,在煑食時如何可以慳多一點錢,她建議預先要留意減價貨品,加入店舖的顧客促銷計劃,用較便宜的食物材料,好似用米和豆來取代,以及使用貨源供應穩定的材料,好似急凍蔬菜等。

