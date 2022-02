【KTSF】

農曆大年初一,有社區組織都為華埠的長者和居民派發利是,給予關懷,讓他們可以感受過年氣氛。

社區青年中心行政總監溫靜婷說:「希望可以跟所有在華埠的民眾,拜個早年,祝大家虎年大吉。」

利是封裡面有一元和兩顆金幣巧克力,美國關愛基金會,每年傳統都會在花園角為民眾派發利是,今年派了1288封利是,和500幾份賀年禮品,希望給大家感受過年氣氛。

