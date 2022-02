【KTSF】

農曆大年初一,舊金山(三藩市)華埠氣氛如何?

中華總商會會長區國雄說:「本人僅代表舊金山中華總商會,恭祝你和你的家人,虎年虎虎生威,虎躍騰龍,生龍活虎,虎年大吉。」

舊金山一眾民選官員和社區人士在花園角同大家拜年,同場有舞龍舞獅表演,連財神都有來旺場,他們一起由花園角步行到Kearny街天橋下燒炮仗,慶祝新的一年來臨。

農曆新年雖然傳統上是亞裔居民慶祝的節日,不過一些其他族裔在舊金山長大的小朋友,原來都對農曆新年有幾分熟識,知道今年是虎年,炮仗、舞龍舞獅是用來驅除惡運,並跟大家說恭喜發財。

雖然今年在疫情下過年,舊金山仍會舉行不少慶節活動,包括新年花車大巡遊、元宵街會、全美華埠小姐選美等。

