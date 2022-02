拜登首次就大法官提名人選與主要國會參議員會面

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官Stephen Breyer宣布退休後,總統拜登週二首次與主要的國會參議員會面,討論有關大法官提名人的確認程序。

拜登計劃在本月底前提名人選,接替宣布退休的大法官Breyer,白宮也計劃邀請前阿拉巴馬州聯邦參議員Doug Jones參與這個提名確認程序,日後Jones領導的團隊,將會負責在參議院介紹提名人,以及準備舉行確認聽證的工作。

拜登週二就與參議院司法委員會主席民主黨籍的Dick Durbin,以及司法委員會成員共和黨籍的Chuck Grassley會面,拜登說他希望聽取參議員的意見,以便事先取得他們的妥協。

拜登也就這個提名案週二致電參議院共和黨領袖麥康尼,尋求他的意見,麥康尼相信提名人的司法理念,應該要遵從憲法的原意去解釋,他強調提名人必須重視司法獨立,並且要抗拒所有政客試圖干擾法院,或試圖改變司法系統的架構。

拜登指出,在作出提名決定之前,他將會尋求兩黨的意見,拜登聲言將會提名一位非洲裔女性擔任大法官。

