拜登首次就大法官提名人選與主要國會參議員會面

February 2, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(網上圖片)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官Stephen Breyer宣布退休後，總統拜登週二首次與主要的國會參議員會面，討論有關大法官提名人的確認程序。

拜登計劃在本月底前提名人選，接替宣布退休的大法官Breyer，白宮也計劃邀請前阿拉巴馬州聯邦參議員Doug Jones參與這個提名確認程序，日後Jones領導的團隊，將會負責在參議院介紹提名人，以及準備舉行確認聽證的工作。

拜登週二就與參議院司法委員會主席民主黨籍的Dick Durbin，以及司法委員會成員共和黨籍的Chuck Grassley會面，拜登說他希望聽取參議員的意見，以便事先取得他們的妥協。

拜登也就這個提名案週二致電參議院共和黨領袖麥康尼，尋求他的意見，麥康尼相信提名人的司法理念，應該要遵從憲法的原意去解釋，他強調提名人必須重視司法獨立，並且要抗拒所有政客試圖干擾法院，或試圖改變司法系統的架構。

拜登指出，在作出提名決定之前，他將會尋求兩黨的意見，拜登聲言將會提名一位非洲裔女性擔任大法官。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply