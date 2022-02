舊金山市參事表揚美亞醫療集團兩華裔醫生的抗疫工作（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市參事馬兆明週二表揚美亞醫療集團的陳楚利醫生(Joseph Woo)和余榮嶽醫生(Hans Yu),表彰他們為亞裔社區的抗疫工作。

在週二的市參議會會議上,市參事馬兆明表揚美亞醫療集團在疫情期間為亞裔社區,及時提供新型肺炎的資訊和服務。

馬兆明說:「我想繼續這個主題,並很高興有機會承認一些真正的無名英雄,他們在疫情期間,保護了最脆弱的社區成員,並拯救了生命,那就美亞醫療集團的Joseph woo和Hans yu醫生。」

馬兆明指,在去年頭四個月,即是疫苗剛剛推出的時候,美亞醫療集團在社區中安排和提供二萬劑疫苗,並有超過50名醫生自願在華埠和日落區幫助大家接種疫苗,其後更與安老自助處合作,幫助更多單語或不懂上網的老人家接種疫苗。

馬兆明感謝他們的工作,令到社區在疫情中能比較安全,在會議上,陳楚利醫生(Joseph Woo)就感謝市參事會和公共衛生部。

陳楚利醫生說:「你知道我們的病人都是長者,他們只會說一種語言,他們獨自生活、不通科技,(外出)交通可能只靠巴士,而社區醫生往往最能克服,其疫苗遲疑,所以我真的要感謝你們,冒風險並給我們最初的劑量,我們很自豪能填上這一塊,完成我們在做的工作。」

陳楚利醫生也指出,市參事這個表揚,關乎數百名志願者,和其他的合作夥伴,希望大家都可以一起,繼續為社區做點好事。

