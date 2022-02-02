舊金山市參事表揚美亞醫療集團兩華裔醫生的抗疫工作（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市參事馬兆明週二表揚美亞醫療集團的陳楚利醫生（Joseph Woo）和余榮嶽醫生（Hans Yu），表彰他們為亞裔社區的抗疫工作。

在週二的市參議會會議上，市參事馬兆明表揚美亞醫療集團在疫情期間為亞裔社區，及時提供新型肺炎的資訊和服務。

馬兆明說：「我想繼續這個主題，並很高興有機會承認一些真正的無名英雄，他們在疫情期間，保護了最脆弱的社區成員，並拯救了生命，那就美亞醫療集團的Joseph woo和Hans yu醫生。」

馬兆明指，在去年頭四個月，即是疫苗剛剛推出的時候，美亞醫療集團在社區中安排和提供二萬劑疫苗，並有超過50名醫生自願在華埠和日落區幫助大家接種疫苗，其後更與安老自助處合作，幫助更多單語或不懂上網的老人家接種疫苗。

馬兆明感謝他們的工作，令到社區在疫情中能比較安全，在會議上，陳楚利醫生（Joseph Woo）就感謝市參事會和公共衛生部。

陳楚利醫生說：「你知道我們的病人都是長者，他們只會說一種語言，他們獨自生活、不通科技，（外出）交通可能只靠巴士，而社區醫生往往最能克服，其疫苗遲疑，所以我真的要感謝你們，冒風險並給我們最初的劑量，我們很自豪能填上這一塊，完成我們在做的工作。」

陳楚利醫生也指出，市參事這個表揚，關乎數百名志願者，和其他的合作夥伴，希望大家都可以一起，繼續為社區做點好事。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。