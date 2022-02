【有線新聞】

據報美國輝瑞藥廠即將申請為6個月至5歲幼童接種新型肺炎疫苗。

《華盛頓郵報》報道,輝瑞計劃向美國食品及藥物管理局申請緊急授權,為6個月至5歲幼童打針,在幼童版臨床試驗中,每針劑量是3微克,即成年人的十分一,兩針要相隔三星期。

在12月的數據中,打針後,2至4歲幼童的免疫反應不如成人的效果。但最新臨床數據顯示,打針後,能顯著避免一定數量的病例,預計當局本月中開會商討,一旦獲批,會是首款適用於這個年齡層的新型肺炎疫苗,最快本月底可打針。

