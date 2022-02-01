疫情下 舊金山華埠年廿九氣氛如何（視頻）

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週一是年廿九，疫情之下，舊金山（三藩市）華埠氣氛如何呢？

華埠的菜市場依然好熱鬧，有很多民眾來買菜過年，不過老闆表示，今年的生意比去年差了點，他說可能是疫情令農業工人人手不足，導致供應鏈不穩定，好難入年貨。

菜市場老闆趙伯說：「物價比去年貴了兩至三成，所以東西貴了，大家購物的意慾又少了。」

康年酒家老闆都表示，疫情之下很多顧客擔心出來聚餐，吃年夜飯的顧客少了，但是就多了顧客買盆菜回家吃。

他又說有打算暫停營業，不過視乎華埠的一些社團，今年會否如常舉行春宴。

康年海鮮酒家老闆李彪（Bill Lee）說：「如果宴會全部都取消的話，客人又不足夠去營業，我可能會暫時關門一至兩個月，因為開一日就蝕一日，要平衡開支。」

另外，在華埠的Grant夾Washington街，就有一個新的打卡熱點吸引遊客，有藝術家用利是封佈置了一幅外牆，中間砌了一個「強」字，意指「強健」，祝大家新的一年強身健體，新年快樂。

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