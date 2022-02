疫情下 舊金山華埠年廿九氣氛如何（視頻）

【KTSF】

週一是年廿九,疫情之下,舊金山(三藩市)華埠氣氛如何呢?

華埠的菜市場依然好熱鬧,有很多民眾來買菜過年,不過老闆表示,今年的生意比去年差了點,他說可能是疫情令農業工人人手不足,導致供應鏈不穩定,好難入年貨。

菜市場老闆趙伯說:「物價比去年貴了兩至三成,所以東西貴了,大家購物的意慾又少了。」

康年酒家老闆都表示,疫情之下很多顧客擔心出來聚餐,吃年夜飯的顧客少了,但是就多了顧客買盆菜回家吃。

他又說有打算暫停營業,不過視乎華埠的一些社團,今年會否如常舉行春宴。

康年海鮮酒家老闆李彪(Bill Lee)說:「如果宴會全部都取消的話,客人又不足夠去營業,我可能會暫時關門一至兩個月,因為開一日就蝕一日,要平衡開支。」

另外,在華埠的Grant夾Washington街,就有一個新的打卡熱點吸引遊客,有藝術家用利是封佈置了一幅外牆,中間砌了一個「強」字,意指「強健」,祝大家新的一年強身健體,新年快樂。

