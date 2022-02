Santa Clara縣發現首宗新型肺炎確診病例兩周年（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週一是Santa Clara縣發現第一例新冠確診病例兩周年,官員表示,疫情呈現下降的趨勢。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官張繼月說:「在經過五波疫情之後,我們看到縣內疫情開始趨緩,但是在將來我們可能會持續看到疫情的起伏。」

過去兩年,Santa Clara縣有27萬人確診新冠肺炎,超過兩千人死亡,該縣人口83%接種完整疫苗,64%合資格人士打了加強劑。

Cody說:「希望就在眼前,當然我們現在所知道的,遠比兩年前宣布第一宗確診個案還多。」

Cody說,疫情剛爆發,大家對病毒所知甚少,隨著對病毒更了解,檢測、疫苗的出現,對大家更有保護力。

Santa Clara縣衛生局認為,現在是時候將新冠病毒相關的檢測和疫苗接種,交回地方醫療保健方來繼續執行,只要能夠提出,第一有新冠肺炎症狀,第二曾經接觸或暴露新冠肺炎確診者,第三根據縣或州的指引要求做檢測,醫療保健方必須在24小時內為您做檢測,Santa Clara縣希望將資源留給弱勢群體。

