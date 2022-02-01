Santa Clara縣發現首宗新型肺炎確診病例兩周年（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

週一是Santa Clara縣發現第一例新冠確診病例兩周年，官員表示，疫情呈現下降的趨勢。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官張繼月說：「在經過五波疫情之後，我們看到縣內疫情開始趨緩，但是在將來我們可能會持續看到疫情的起伏。」

過去兩年，Santa Clara縣有27萬人確診新冠肺炎，超過兩千人死亡，該縣人口83%接種完整疫苗，64%合資格人士打了加強劑。

Cody說：「希望就在眼前，當然我們現在所知道的，遠比兩年前宣布第一宗確診個案還多。」

Cody說，疫情剛爆發，大家對病毒所知甚少，隨著對病毒更了解，檢測、疫苗的出現，對大家更有保護力。

Santa Clara縣衛生局認為，現在是時候將新冠病毒相關的檢測和疫苗接種，交回地方醫療保健方來繼續執行，只要能夠提出，第一有新冠肺炎症狀，第二曾經接觸或暴露新冠肺炎確診者，第三根據縣或州的指引要求做檢測，醫療保健方必須在24小時內為您做檢測，Santa Clara縣希望將資源留給弱勢群體。

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