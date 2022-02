【KTSF】

有支持罷免舊金山(三藩市)三位教育委員的組織,週日在華埠花園角廣場,以慶祝農曆新年的方式,呼籲舊金山選民投下贊成票。

主辦單位將嚴肅的罷免活動,添加了農曆新年的氣氛,舞龍舞獅繞行華埠,並將選票投進投票箱,特別選舉日期是2月15日,選票已陸續寄出。

根據主辦單位表示,過去六個星期,工作小組幫助了400多位華人登記成為選民,其中110位是有資格投票的華裔非公民家長。

罷免選票上三位教委是高勵思(Alison Collins)、盧佩思(Gabriela López)和莫力加(Faauuga Moliga)。

選民表示,他們是出於不滿教育委員會,在疫情期間優先考慮的事項,搞政治不關心教育。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。