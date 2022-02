[KTSF】

警方週一凌晨逮捕了一名涉嫌故意破壞店鋪的男子,他打破了Palo Alto市中心多家店面的玻璃。

週一凌晨3點54分左右,警方24小時調度中心接到來電,說嫌疑人在University Avenue用腳踢破一家餐廳的玻璃。

警方到場後,在3點58分將嫌疑人,37歲的Palo Alto居民Joshua Sinclair Kahan拘留。

警方表示,市中心多家商店的店面玻璃都被打破,包括被嫌犯用石頭和垃圾桶蓋打破,但沒有被盜竊,警方相信總損失超過十萬美元。

