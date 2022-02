【KTSF】

Novavax公司正式向聯邦食品及藥物管理局(FDA)申請緊急授權使用其新型肺炎疫苗。

公司表示,兩個大型的臨床試驗結果,均顯示他們研發的新型肺炎疫苗,整體保護率高達九成,其疫苗使用的並非mRNA技術,而是採取較傳統的疫苗技術,即是用人造的新型冠狀病毒蛋白,來激發人體免疫系統產生抗體,這種技術在其他疫苗,例如流感疫苗中廣泛應用。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。