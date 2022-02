【KTSF】

舊金山(三藩市)交通局表示,受疫情影響導致人手短缺,預期這兩日,有多班的Muni巴士班次可能會延誤。

交通局表示,乘客這兩日等車時間可能會較長,呼籲大家登入交通局網站,查詢下一班車的實況時間,也呼籲大家這兩日盡量選擇其他交通工具。

交通局上個月表示,幾乎所有員工都已經打齊針,但是仍然有員工因為染疫不能上班,當局又指除了車長之外,維修人員、清潔工等職位都不夠人。

