聯邦食品及藥物管理局(FDA)正式批准18歲以上人士使用Moderna新型肺炎疫苗。

Moderna疫苗名為SPIKE-VAX,疫情以來,一直以緊急授權使用的Moderna新型肺炎疫苗,週一獲FDA正式批准使用。

Moderna是繼Pfizer以外,第二隻獲得FDA正式批准的新型肺炎疫苗,兩間公司獲批准的都是屬於mRNA疫苗,唯一不同的是,Moderna從未獲緊急授權,或正式批准18歲以下人士使用,而Pfizer疫苗獲授權接種的年齡下限為5歲。

