海內外華人共同慶祝農曆新年

中國全國各地都有不同特色的活動迎接農曆新年,而海外的華人亦將新年節日氣氛帶到世界各地。

大年初一,北京天安門廣場舉行虎年的第一場升旗儀式,向全國人民拜年。國旗護衛隊的軍人們表示:「在新春佳節之際,儀仗大隊國旗護衛隊全體官兵祝全國人民闔家幸福。」

而各地都有不同特色的慶祝活動迎接新年。河北正定縣的民眾舉辦了具有當地特色的常山鼓表演,為新的一年帶來新氣象。雲南騰沖的司莫拉佤族村,全村的村民跳起了佤族特色的竹竿舞,重慶就有一年一度的「火燒龍」表演,有冰城之稱的哈爾濱就使用了冰雕來迎接新年,此外,冰雕更融合了奧運元素,彰顯對北京冬奧的期盼。

而在疫情未止的杭州,有民眾未能返鄉。社區就準備了有聲家書還有免費的自製明信片,讓大家寄託對家鄉的思念。當地居民朱小姐表示:「我老家在河北省,今年就不回去過年了,給大夥拜年了,希望大家這一年順順當當的。」

全國多座城市舉辦了燈光表演,透過燈光和熒幕向市民拜年。

在台灣,雖然同樣受疫情影響,但不少民眾仍然按照傳統前往龍山寺拜祭,祈求新一年健健康康,虎年大吉。

世界各地也有不同的慶祝活動,在美國,納斯達克交易所舉行了線上敲鐘儀式,而日本東京塔、埃塞俄比亞商業銀行大樓、丹麥的工業聯合會大廈等多國的地標建築,也紛紛亮起中國紅的燈光,慶祝農曆新年的到來。

在西班牙巴塞羅那,就有中國傳統文化表演,讓當地人同樣感受到節日的氣氛。

巴塞羅那市長Ada Colau表示:「我在巴塞羅那祝福所有中國人民虎年快樂,我們非常感謝華人社區為巴塞羅那作出的貢獻,所以我們也像慶祝自己節日一樣慶祝中國的春節。」

當地華人就認為農曆新年不單讓傳統中華文化發揚光大,亦讓他們更融入當地社會。

