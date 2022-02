灣區綠營人士分析賴清德過境美國有何重要意義（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣副總統賴清德結束出訪,已經回到台灣,這次他在洛杉磯和舊金山過境,受到美方高規格接待,還與聯邦眾議院議長普洛西舉行視訊會議,引發中方抗議,賴清德此行訪美有何重要意義?此行對於他在民進黨內爭取2024總統提名是否有助益?

來聽聽灣區綠營人士的分析。

台灣元首級人物出訪友邦,最重要,也是最受關注的焦點,往往不是出訪本身,而是過境美國的過境外交。

台灣僑務委員李文雄說:「這次賴副(總統)到美國來,我覺得應該是刻意的,因為台灣歷任總統的候選人,幾乎都要到美國來面試。」

這是賴清德擔任副總統以來,首度以總統特使身分出訪,灣區綠營人士認為,賴清德此行對於他的接下來的總統之路有很大的助益。

李文雄說:「賴清德這次到美國來,我覺得他有很多的機會是在跟美國測試,看看美國支不支持他,因為美國畢竟是我們最主要的支持者,我們讓美國對台灣放心的因素之一,就是我們的總統候選人讓美國放心。」

儘管賴清德去程在洛杉磯,以及回程在舊金山,都是短暫過境24小時,儘管沒有公開活動和僑宴,不過在洛杉磯透過視訊會議,與十多位聯邦國會議員會晤,又在舊金山和聯邦眾議院議長普洛西舉行視訊會議,就連美國在台協會主席莫健也在本台的訪問中,稱許賴清德是個有魅力的政治人物,加上先前在宏都拉斯與美國副總統賀錦麗自然互動,綠營人士認為,這些都對賴清德更上一層樓很有幫助。

台灣僑務委員王龍文說:「我覺得對他的2024有很大的幫助,因為總統的職責就是國防外交兩岸,然後外交這一方面,他等於是大大的加分,我覺得在民進黨內他應該沒有對手。」

儘管民進黨內仍有其他熱門人選,被認為有望角逐總統提名,例如將卸任的桃園市長鄭文燦,但王龍文認為,從賴清德過去擔任立委和台南市長的政績,加上這次出訪的成功,已經讓賴清德和其他人拉開差距。

王龍文說:「所以說他已經站在非常優勢的最高點。」

不過台灣政治局勢變化很大,目前都還言之過早。

