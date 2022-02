【KTSF】

由於人手不足,Domino’s比薩連鎖店宣佈,如果顧客在網上下單時,選擇外賣自取,公司會給客人3元小費。

這3美元小費會出現在顧客的帳戶,可以在下次下次在網上下單時用。

新政策在星期一開始直至5月22號。

Domino’s希望這個政策可以紓緩人手不足的問題,特別是2月13號的美式足球超級盃星期日就快到,通常在這一天它賣出最多比薩。

